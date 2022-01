O primeiro tombo do ano, nos Açores, mostrou um Sporting incapaz de cortar contra-ataques e com alguns dos piores números da época

Em dois anos com Rúben Amorim ao leme, só contra o Benfica, em 2019/20, o Sporting sofrera, em provas internas, três ou mais golos. Isto até ao jogo de sexta-feira nos Açores, no qual os leões, frente ao Santa Clara, exibiram visíveis dificuldades para travar os remates e os contra-ataques do adversário, atributos defensivos que o campeão nacional costuma dominar.