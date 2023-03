Ramadão obriga Sporting a cuidar de Fatawu

O jejum de Fatawu decorrerá, à partida, até 21 de abril

Fatawu é um dos jogadores que reúne maior atenção da equipa médica do Sporting no próximo mês. O ala está a cumprir, desde há cinco dias, o princípio do Ramadão, o mês sagrado do jejum e da oração para o Islão. Ora, isso afeta, naturalmente, a vida do jogador, pois este interrompe a ingestão de alimentos e água do nascer ao pôr do sol.

O jejum de Fatawu decorrerá, à partida, até 21 de abril, e o departamento médico e de nutrição tentarão minimizar as consequências do período sem ingerir alimentos do canhoto. Tal procedimento foi seguido também com Feddal e Slimani nos tempos mais recentes, ainda que esses, bem mais veteranos, tivessem um conhecimento maior do seu estado físico.

Agora há esse trabalho em agenda para fazer com Fatawu, seguido de perto mesmo estando ao serviço do Gana sub-23. Na terça-feira joga a segunda mão do acesso ao Campeonato das Nações Africanas do escalão, depois de ter marcado um golo do meio-campo na sexta-feira, fora, no 1-1 diante da Argélia.