"Rafael Leão podia ter sido vendido pelo Sporting pelo menos por 30 milhões"

A convicção de Ristovski sobre o avançado agora no Milan.

Numa conversa com o "CalcioMercato", Ristovski falou de Rafael Leão, antigo companheiro no Sporting, que brilha atualmente com a camisola do Milan. Segundo o lateral, os leões perderam muito dinheiro pela forma como o jovem talento deixou o clube: rescindiu contrato na sequência da invasão à Academia.

"Já nos juniores se via que fazia grandes coisas, sabíamos que ia chegar longe. É um verdadeiro talento. Podia ter sido vendido pelo menos por 30 milhões", afirmou o internacional pela Macedónia do Norte, que alinha no Dínamo Zagreb.

Ristovski mostra-se feliz na Croácia, onde já tinha representado o Rijeka. "Escolhi o Dínamo porque sei quais são os objetivos que tem, queremos ir longe na Europa e estamos a mostrar isso. Depois da derrota com o Tottenham na primeira mão por 0-2 ninguém falou na qualificação, mas todos acreditávamos que era possível reverter o resultado. Acreditámos desde o início", disse, referindo-se ao 3-0, após prolongamento, que garantiu a presença do campeão croata nos quartos de final da Liga Europa.