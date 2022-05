Rafael Leão perde em tribunal e vê parte do salário penhorado em favor do Sporting

Os cofres do emblema leonino vão ser recheados com 300 mil euros do ordenado do internacional português, 20 por cento (1/5) dos 1,5 milhões de euros que recebe.

O Tribunal de Milão decidiu esta segunda-feira contra a defesa apresentada por Rafael Leão, antigo jogador do Sporting, na divergência com a SAD leonina, vendo o agora jogador do Milan parte do seu salário penhorado em favor do clube verde e branco.

Os cofres do Sporting vão ser recheados com 300 mil euros do ordenado do internacional português, 20 por cento (1/5) dos 1,5 milhões de euros que recebe.

A história remonta a 2018 quando o jogador se mudou para Lille, alegando justa causa para rescindir unilateralmente com os leões, depois do ataque à Academia de Alcochete. Entretanto, no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) em Lausana, o emblema francês foi considerado responsável solidário pelo pagamento da compensação devida aos leões (em que valor terá ainda de ser determinado pela FIFA), que o TAD português, na condenação de Rafael Leão por não encontrar motivos para a rescisão unilateral, fixou em 16,5 M€, um valor que acrescido de juros passa já os 20 M€.