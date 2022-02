Rafael Leão: Lille também é responsável pelo pagamento ao Sporting, decide TAS

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) considerou que o Lille tem que contribuir para o pagamento da indemnização ao Sporting relativo à saída de Rafael Leão de Alvalade.

O Lille é responsável solidário no caso da rescisão unilateral de Rafael Leão com o Sporting, decidiu o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), esta segunda-feira. O avançado, atualmente no Milan, rescindiu com os leões, em 2018, depois do ataque à Academia de Alcochete, e transferiu-se para o emblema francês na época 2018/19.

O internacional português foi, mais tarde, condenado a pagar 16,5 milhões de euros de compensação aos leões, por não ter sido reconhecida justa causa para rescindir unilateralmente com o Sporting há quatro anos.

Agora, o Lille, emblema da Ligue 1, passa também a ser responsável pelo pagamento da indemnização ao Sporting que, já com juros incluídos, ronda os 20 milhões de euros.

Ao fim de uma temporada em França, Rafael Leão mudou-se para o Milan, onde está há três anos, e clube com o qual tem um acordo para ampliação do contrato até 2026.