Rafael Leão esteve para ser dispensado do Sporting: "Vi o que outros não viram"

Pedro Gonçalves coincidiu na Academia com o agora jogador do Milan.

Pedro Gonçalves, atual selecionador de Angola, privou com Rafael Leão na Academia do Sporting. Em declarações ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, conta como vislumbrou a qualidade no avançado agora no Milan, mesmo quando Leão esteve para ser dispensado.

"Todos os outros, quando olhavam para ele, viam um jogador anárquico. Eu, por outro lado, vislumbrava um potencial nunca antes visto, por isso convenci os superiores a não o deixarem sair. Treinei-o durante dois anos. Vi nele algo que os outros não viram, e orgulho-me disso. Depois de um ano mau, ele estava prestes a deixar a Academia. Era um talento, driblava, marcava golos, em suma, era alguém com quem se podia contar, mas jogava para si próprio. Era anárquico", recordou.

"Lembro-me que na primeira reunião em que falámos dele, disseram-me que o iam descartar. Então, impus-me. Garanti-lhes que dentro de um ano ele seria um futebolista mais maduro. Repeti a todos que ele faria a diferença e que estaria na equipa principal. Olharam para mim com ceticismo, mas acabei por ter razão", prosseguiu Pedro Gonçalves.

"Eu diria que ele mudou com o tempo. Após três meses sob a minha orientação, foi convocado pela seleção portuguesa de sub-16. Quando ele recebeu a carta, apresentei-me a ele com um grande sorriso. 'Viste aquilo? Só tinhas de te esforçar um pouco mais...'". O Rafa abraçou-me como se eu fosse o pai dele", contou com orgulho.

Pedro Gonçalves insistiu: "Poucas pessoas viram o que eu vi, que era um jogador que só precisava de confiança. Primeiro jogou para si próprio, depois percebeu que, para além do talento, também é preciso sacrifício".

Rafael Leão, 23 anos, estreou-se na primeira equipa do Sporting em 2017/18, rescindindo na sequência do ataque à Academia para rumar ao Lille, de França. está no Milan desde 2019/20.