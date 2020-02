Rafael Leão conhece um dos arguidos e recorda: "Vão morrer hoje"

Rafael Leão acabou por avançar com a rescisão de contrato com o Sporting

Avançado que alinha atualmente no Milan foi ouvido no âmbito do julgamento do ataque à Academia.

Rafael Leão, jogador do Sporting à data do ataque à Academia, foi esta quarta-feira ouvido no âmbito do julgamento relativo à invasão. O atual jogador do Milan, que acabaria por rescindir contrato com os leões, contou o que viu o ouviu.

"Fechámo-nos no balneário e o Vasco Fernandes e um segurança tentaram fechar a porta, mas não conseguiram. Começaram a bater nos jogadores com socos e chapadas. Um indivíduo que passou por mim e mandou uma cinturada no Misic. Bateram no Acuña, no Battaglia e no William no peito e na cara. Eram quatro ou cinco à volta de cada um. Diziam 'filhos da p.... Vamos matar-vos. Vão morrer hoje", lembrou.

Rafael Leão confirmou que Rúben Marques agrediu Misic com um cinto, explicando mesmo que conhece o arguido, com quem andou na escola.