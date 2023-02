Rafael Leão aplaude Chermiti: "Meu gémeo"

Português do Milan recorreu às redes sociais para parabenizar avançado pela exibição no clássico contra o FC Porto. Adeptos ainda não perdoaram a saída do jogador, em 2018, e demonstraram-no nas respostas

Rafael Leão gostou do que viu de Youssef Chermit, no clássico contra o FC Porto, que terminou com triunfo dos dragões, por 1-2. O português do Milan deu os parabéns ao avançado dos leões.

"Youssef Chermiti, meu gémeo", escreveu Leão, acompanhando a frase com um emoji de aplauso, na sua conta de Twitter.

Apesar do gesto para um novo jogador do antigo clube, muitos adeptos ainda não perdoaram a saída do extremo rossoneri, em 2018, e demonstraram-no nas respostas.