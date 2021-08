Rafael Camacho perto de somar novo empréstimo: confira os interessados

O polivalente sub-21 despontou no Liverpool

Jogador, de 21 anos, vê com bons olhos a oportunidade de somar minutos numa liga reconhecida pelo futebol ofensivo. Leões preferem ceder o atleta, pois acreditam ainda no potencial futuro.

Rafael Camacho é um dos excedentários que o Sporting pretende colocar e a saída do ala está cada vez mais próxima. Ao que O JOGO pôde apurar, o Feyenoord e o Cambuur estão a lutar pelo atleta e o futuro do jogador deve passar pelos Países Baixos.

O Sporting continua a acreditar na capacidade do jogador e empenhado em cedê-lo a um clube onde este possa somar minutos importantes para a sua evolução. O Feyenoord tentou inicialmente uma transferência a título definitivo, mas o valor oferecido não atingiu as pretensões do Sporting - que se recusam a negociar abaixo dos 5 M€ - e os neerlandeses recusaram subir a parada.

Ainda assim, um futuro acordo com os de Roterdão não ruiu e o clube continua na peugada de Camacho, mas por empréstimo. O Cambuur seguiu a mesma via por não ter liquidez para chegar a tal montante.

O Sporting investiu 5,6 milhões de euros em Camacho, que se destacou nos juniores e sub-23 do Liverpool

Agora cabe ao ala, de 21 anos, tomar a sua decisão, sendo que o Feyenoord está na Conference League e o Cambuur regressou à Eredivisie. Em qualquer dos cenários, o Sporting tenciona colocar uma cláusula de opção alta, acima dos 5 M€, para poder vir a rentabilizar o ativo no futuro.

Camacho tem como prioridade voltar a jogar com regularidade e o futebol ofensivo praticado nos Países Baixos é apelativo para o jogador, que prefere continuar a mostrar as suas armas numa liga europeia competitiva .

O sub-21 foi contratado ao Liverpool em 2019/20 por 5,6 M€, aufere 1,2 M€ por ano e, depois dos três golos em 11 jogos disputados pelo Rio Ave, a quem esteve emprestado em 2020/2021, recebeu vários convites de clubes da Liga Bwin, desde Estoril, V. Guimarães, Famalicão e Vizela. Agora, o ex-pupilo de Jurgen Klopp treina com a equipa B dos leões e está fisicamente apto para jogar.