Rafael Camacho não convence e Aris não aciona cláusula

Extremo cedido pelos leões não está a convencer os gregos

Emprestado esta temporada ao Aris de Salónica, Rafael Camacho não deverá permanecer no clube grego, regressando ao Sporting no final da temporada. O atleta foi cedido pelos leões até junho, mas os responsáveis helénicos não estão na disposição de acionar a cláusula de opção de compra, cifrada nos três milhões de euros.

Rafael Camacho não tem apresentado um rendimento regular, as suas exibições têm sido pouco consistentes, pelo que deverá rumar a outras paragens em 2023/24. Esta situação poderá conhecer outros contornos caso o jogador leonino apresente um rendimento totalmente diferente do atual na segunda parte do campeonato.

Jogador tem um golo marcado em 15 partidas disputadas com a camisola do emblema helénico. Caso se mantenha o atual cenário, o extremo não ficará na Grécia.

Com um golo marcado no primeiro jogo pelo Aris, Camacho não mais festejou e só foi titular num terço das partidas (cinco em 15) possíveis. O Aris é sexto e está a três pontos do Olympiacos, logo pode sonhar com o pódio e com a ida à Conference League e também isso pode influenciar o investimento. Para o Sporting é prioritário colocar Camacho em 2023/24, porque tem um salário bruto de 1,2 milhões de euros. Os próximos tempos serão decisivos para o jogador, mas se se mantiver o atual cenário é certo que não ficará no clube.

Leia também Cristiano Ronaldo "Iria diminuir o número de 'Ronaldetes' que existem em Portugal" O ingresso de Ronaldo no Al Nassr continua a dar que falar, com as últimas notícias a apontar para um contrato que envolve o capitão da Seleção Nacional na candidatura saudita, a par de Egito e Grécia, ao Mundial'2030. O mesmo ao qual concorre Espanha e Portugal

Leia também Mundial 2022 FIFA fez duas publicações com Messi e Ronaldo, mas arrependeu-se A primeira declarou o astro argentino como o GOAT (sigla para Melhor de Todos os Tempos, em inglês) e o segundo incluiu uma foto de CR7 com a legenda: "Polegares para cima se desfrutaram deste Mundial".