Rafael Camacho grato aos conselhos preciosos do núcleo brasileiro do Liverpool

Em entrevista à Tribuna Expresso, o extremo do Sporting revelou a forma como Allison, Fabinho e Firmino lhe têm ajudado a afirmar-se com o leão ao peito e partilhou a forma como tem vivido a quarentena imposta pelo clube devido à pandemia do Covid-19

Confinado à sua habitação, à semelhança do que sucede com o restante plantel do Sporting, Rafael Camacho revelou em entrevista à Tribuna Expresso a forma como Allison, Fabinho, Firmino e também Mané têm colaborado para a sua afirmação com o leão ao peito. "Tenho falado com alguns dos jovens do Liverpool, mas também com outros da equipa principal, principalmente os que falam português, como o Fabinho, o Firmino, o Allison. Mas também com o Sadio Mané. Têm-me dado conselhos, porque têm visto alguns dos meus jogos no Sporting", afirmou o extremo leonino.

Numa análise ao cenário atual, o jogador também revelou estar preparado, a nível físico e psicológico, para lidar com a quarentena imposta pelo clube. "Não tenho qualquer intenção de procurar um psicólogo. Sou uma pessoa mentalmente muito forte, sei que esta situação vai passar. Temos de estar tranquilos, manter a calma e fazer o que nos é pedido. Também não tenho medo de engordar. Mas, ainda assim, tenho tido o cuidado de manter a dieta que sempre tive e comer aquilo que comia quando treinava na Academia. Não estou lá a fazer sessões, mas treino todos os dias aqui em casa. Sei que não irei engordar", afirmou o extremo do Sporting.

Por fim, Rafael Camacho garantiu que os jogos de consola, os filmes e o conforto da Bíblia têm sido trunfos no combate ao isolamento. "Tenho visto séries novas que saíram na Netflix, agora que tenho um bocado mais de tempo por não haver treinos. Quais? A 'Elite' e estou à espera que saia a nova temporada de 'A Casa de Papel'. Em relação aos livros, acabei de ler 'O Alquimista' e estou também a ler a Bíblia. É sempre bom ter Deus em primeiro lugar.Tenho tido tempo para jogar PlayStation e não só. Às vezes, jogo online o Fortnite, com os meus primos, e NBA, com alguns colegas meus da seleção. Como é óbvio, sou sempre eu que ganho", rematou.