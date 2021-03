Treinador do Sporting sobre a estreia de Dário Essugo na equipa A do Sporting.

O que tem Dário de especial? "O Dário é um miúdo com muito talento, com muita humildade, trabalhou bem e faz parte do nosso projeto. É mérito do Dário, e isto é também uma mensagem para os jovens jogadores, não interessa a idade, o Sporting está neste o caminho, aqueles que estiverem em dúvida entre clubes, sabem que aqui têm a porta aberta, isso por vezes faz a diferença. Não interessa o dia de ontem. Os valores são muito importantes, não crescendo com isso. Parabéns ao Dário, fez por merecer, foi chamado a um treino, cumpriu, mostrou muita qualidade durante as duas semanas que trabalhou connosco. Teve a oportunidade. Precisávamos de um médio, era o médio que estava no banco. Aqueles que estiverem na dúvida entre clubes, mesmo em Portugal, sabem que no Sporting esta é a nossa aposta, por isso acho que é um bom sinal."

É sinal que o projeto do Rúben Amorim é por muitos anos? "O projeto não é meu, era do Sporting, sou uma pequena peça, soube desde o início a ideia. Projeto é do presidente, do Hugo Viana, dos que estavam cá. Vejo as melhorias na Academia. Passa muito por aqui, temos de ir pela formação, vamos sofrer muito, quando se fala também das competições europeias. Vamos ter de sofrer muito. Este é o caminho. Hoje foi um dia bom, vai haver dias em que nos vai faltar experiência, temos de estar preparados para os bons e maus momentos."

O que disse ao Dário? "'Vai sair o João Mário, que já tem amarelo, preciso de alguém que ajude o Palhinha, quando tiveres a bola, tens mais liberdade com o Palhinha'. Disse basicamente o que digo aos outros jogadores."