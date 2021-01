Questionado sobre a dificuldade de enfrentar o Braga, Amorim respondeu com o FC Porto

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Em conferência de Imprensa após o triunfo sobre o Braga, por 2-0, em Alvalade, Rúben Amorim, treinador do Sporting, recusou afirmar que foi o jogo mais difícil da época até ao momento.

Foi o jogo mais difícil da época até ao momento? "Não, não, porque já jogámos aqui com o FC Porto, com o Belenenses a semana passada... Agora o Braga provocou coisas a que não estamos muito habituados e é muito difícil parar. Parar Fransérgio, Paulinho, Galeno... E o Porro esteve incrível, não queria falar de um jogador porque estiveram todos incríveis, mas fez um grande jogo. O Braga tem coisas que nem todas as equipas têm, temos de estar preparados para isso e estivemos".

Tiago Tomás e Sporar: "São parecidos, vão no espaço, estão muito melhores a vir receber a bola. O facto de um jogar a titular, entrar bem e ganhar muitas vezes o lugar, acontece porque variamos assim. Olhamos muito ao rendimento, esforço e à forma em que estão. No fundo, andam a roubar o lugar um ao outro e isso só melhora a equipa. Tiago Tomás é júnior, um pouco mais pressionante às vezes. O Sporar impõe respeito quando entra em campo, também pela sua experiência. Estou muito satisfeito com os dois, estão a trabalhar muito bem, a equipa agradece e principalmente o treinador."