"Quero que sintam que se há uma bola no ar, o Adán vai agarrar"

O guarda-redes Adán é o protagonista de mais um episódio do podcast do Sporting, "ADN de Leão"

A opção pelo Sporting: "Durante o verão, o meu agente comentou a possibilidade de vir para este grande clube. Estava no Atlético de Madrid [terminava contrato] e também tinha a oportunidade de continuar ali. Havia a hipótese de renovar, mas também ia em dois anos sem competir e precisava de jogar. Defini, porém, que não ia sair para qualquer sítio, que teria de ser um grande clube, onde pudesse participar em grandes jogos e o Sporting dava-me essa hipótese, para além de ser numa grande cidade como é Lisboa. Disse ao meu agente para pôr tudo em marcha, que queria ir. Fui falando, entretanto, com o Hugo Viana, com o míster... A primeira pessoa a quem contei foi à minha mulher, a Ana. Confinados, fazia muitas chamadas com o meu agente. Falei com pessoas que estavam aqui, companheiros que estavam aqui em Portugal. Sempre foi um campeonato apetecível, no país vizinho, uma liga muito competitiva... Vinha também para um grande clube. Foi fácil decidir."

Os primeiros momentos: "A chegada foi apaixonante, porque vinha com muitas expetativas. Quando assinei, a primeira imagem desde o presidente ao estádio, foi impactante. Temos um grande estádio, que queremos ver com as bancadas cheias, umas instalações tremendas na Academia... A organização é espetacular. Fiquei encantando."

As defesas e a confiança da defesa: "Quando tens muito tempo de trabalho, já consegues antecipar a forma como o avançado vai chutar a bola. Mas é muito trabalho, muito treino, para estarmos preparados para qualquer situação. Há que tentar estar sempre no meio para poder ir aos dois lados."

Defesa marcante: "Houve momentos em que a equipa precisou que aparecesse, mas não gosto de me lembrar de uma defesa apenas. Quero transmitir aos meus companheiros que se sintam seguros, que há alguém atrás que está a ajudar a proteger a baliza, que possam e tenham a segurança para jogar livremente; quero que sintam que se há uma bola no ar, que o Antonio [Adán] vai sair para a agarrar; quero que não haja dúvidas entre nós. Para mim é mais importante que uma defesa."

Posto isolado e diferente: "Há jogos em que não te fazem um remate à baliza, em que chove, em que neva... Treinamos, também, à parte, porque os nossos exercícios são diferentes. Até no campo levamos uma camisola diferente. Ser guarda-redes é diferente, porque todos aquecem de forma igual, vestem de igual... Menos o guarda-redes. Até temos o próprio treinador. Por só jogar um, o mercado é menor. Temos de estar preparados."

Magoado: "Se já me magoei? Claro. Hoje, os jovens podem jogar em relva, natural ou artificial; quando comecei era terra e chegava a casa cheio de feridas."