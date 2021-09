Pablo Sarabia falou sobre a mudança para o Sporting, cedido pelo PSG.

Pablo Sarabia encontra-se ao serviço da seleção espanhola e só depois dos compromissos de apuramento para o Mundial poderá apresentar-se no Sporting, clube que reforçou por empréstimo do PSG.

Esta terça-feira, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo da Roja com o Kosovo, o extremo abordou, ainda que de forma leve, a mudança para Alvalade. "Em Paris era difícil jogar, a decisão foi acertada. Quero jogar, desfrutar do futebol e tomei a decisão de ir para Lisboa. Não sei de que forma me afetará aqui [na seleção], o que sei é que vou tentar continuar a desenvolver o meu futebol e o meu jogo. É como me sinto bem e que possa continuar a desfrutar da seleção", afiançou o atacante.

Sarabia, recorde-se, foi titular na vitória de Espanha sobre a Geórgia (4-0), no domingo, e marcou um dos golos da equipa de Luis Enrique.