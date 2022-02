"Quero ganhar ao Sporting por ser adversário do City, não por ser do Benfica"

João Cancelo, lateral português do Manchester City, fez a antevisão ao jogo da primeira mão dos "oitavos" da Champions, agendado para as 20h00 de terça-feira.

Champions: "Somos uma equipa muito forte, com os jogadores que temos é normal que nos metam a pressão de ir à final de ganhar, mas temos de perceber que jogamos contra as melhores equipas. Não é uma obrigação, mas a cada ano que passa, estamos a tentar ganhar este título. O clube merece."

Ambição: "Não é uma obrigação. Corremos. QUeremos estar entre os melhores da Europa. É muito difícil, mas a cada ano que passa tentamos ganhar, tal como as outras competições."



Formado no Benfica: "Quero vencer como todos os outros. Estou no City, não no Benfica. Sou do Benfica, claro que sim, joguei lá toda a minha formação. Quero ganhar por ser adversário do City, para estar nos quartos-de-final, não só por ser do Benfica. Sou benfiquista de coração, mas agora represento o City. Com esta equipa, com este plantel de tanta qualidade, temos obrigação de ganhar qualquer jogo."



Dérbis na formação: "Tenho algumas. Felizmente quando era mais jovem ganhei mais do que perdi, é bom sinal. O Sporting é um grande clube, tem uma escola de jogadores de onde saíram Ronaldo, Figo, Nani."



Percurso: "A equipa está a a passar um bom momento. O Liverpool e o Chelsea são muito fortes e não podemos perder pontos. Vamos tentar fazer isso na Premier League, mas agora estamos focados na Champions. É nisso que estamos a pensar."



Adaptação: "Não me adaptei à forma de jogar, vinha da Juventus, mas é mais culpa minha que do míster, porque sou eu que me tenho de adaptar. Dei a volta por cima com a minha dedicação e empenho."



Assalto: "É a vida, foi um terror, aterrorizaram a minha família, porque eu sei bem lidar com isso. É o virar de uma página. Também já perdi a minha mãe foi muito mais difícil que este momento. Hoje sou uma pessoa e um jogador mais forte. Gosto de pensar sempre positivo."