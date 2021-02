Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao clássico de sábado, às 20h30, com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

A iniciar a conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto, Rúben Amorim deixou uma mensagem de força à família de Alfredo Quintana e aos dragões.

"Quero deixar um abraço à família do Quintana e também um abraço forte ao FC Porto, que também viveu esta situação com o Casillas, mas com o desfecho diferente. Um abraço para eles. Estas situações fazem-nos meter as coisas em perspetiva. Faz-nos pensar no que é realmente importante", disse o treinador do Sporting.

O jogador de 32 anos, natural de Cuba, sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino de segunda-feira e foi prontamente encaminhado para o Hospital de São João, no Porto, onde acabaria por perder a vida, esta sexta-feira, no quinto dia de internamento. O atleta de 2,01 metros naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, através do selecionador Rolando Freitas, tendo representado o país em 67 jogos e marcado 10 golos. Esta época, Quintana voltou a ser fundamental no FC Porto, que lidera o campeonato com 19 vitórias em outros tantos jogos.