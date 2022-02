"Queremos um Sporting transparente, que recusa polémicas de bastidores e climas de guerrilha"

Gestor diz não querer alimentar guerrilhas nem polémicas de bastidores.

No jornal oficial do clube, Ricardo Oliveira delineou as principais metas caso seja eleito presidente do Sporting. Frisou a necessidade de contribuir para um desporto sano.

"Queremos um Sporting e um desporto sempre transparente, que valoriza atletas e técnicos e recusa polémicas de bastidores, táticas de intimidação e climas de guerrilha. O Sporting tem de continuar a defender os seus valores na sociedade", pode ler-se na carta de intenções aos sócios, detalhando a necessidade de readquirir os VMOC [Valores Mobiliários Obritagoriamente Convertíveis], depois de afirmar ter um empréstimo de pelo menos 150 M€ para o clube: "Os sportinguistas precisam de refletir sobre a realidade do clube e ter consciência das dificuldades que se avizinham. O futuro só pode ser alcançado com um Sporting unido, mas aquilo que nos une deve ser muito maior do que o que nos separa. Queremos um Sporting que não esteja em risco de perder o controlo do futebol profissional e apresentámos soluções para o clube ter a maioria do capital da SAD".

O gestor salientou ainda o desejo de que o clube possa ser "vencedor em tudo", que seja "gigante a nível internacional por ser suportado por uma estrutura do mais avançado que há", sempre como "referência na formação em todas as modalidades".