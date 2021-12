Quem rende Palhinha no dérbi? Bragança dá mais arte, Ugarte sobressai na "capacidade defensiva"

Só Amorim saberá nesta altura responder quem é o seu eleito e terá os treinos desta quarta-feira e de amanhã para trabalhar essa escolha. A O JOGO, Litos, Carlos Xavier e João Aroso destacam qualidade técnica do luso

Como João Palhinha não há outro jogador no plantel no Sporting, na realidade provavelmente no futebol português, pela sua influência na proteção defensiva e raio de ação. Mas na sexta-feira o internacional português será baixa, assim como pelo menos até ao Natal, e Rúben Amorim terá de eleger outro médio para jogar ao lado de Matheus Nunes no dérbi com o Benfica, no Estádio da Luz.

Daniel Bragança e Manuel Ugarte foram as duas possibilidades colocadas em cima da mesa pelo próprio treinador, logo após o jogo com o Tondela, de onde saiu lesionado (rotura muscular na coxa direita) Palhinha. Isto, recusando desde logo apostar em Dário Essugo, jovem de 16 anos que considerou ser o mais parecido com o camisola 6.