Queiroz recorda Mészáros: "Guarda-redes fantástico e um grande homem"

Antigo selecionador nacional trabalhou com o húngaro na época 1995/96

Carlos Queiroz, antigo selecionador nacional, lamentou esta segunda-feira a morte de Ferenc Mészáros, antigo guarda-redes do Sporting e com passagens também pelo Farense e Vitória de Setúbal, que morreu esta segunda-feira aos 72 anos.

O técnico português coincidiu com Mészáros na temporada 1995/96, altura em que orientava a equipa e o húngaro era treinador de guarda-redes, e deixou-lhe palavras de apreço no Twitter.

"Mais uma notícia triste no mundo do Futebol e um sentido lamento pelo desaparecimento do Ferenc Mészáros, enorme figura por quem nutria tanto afeto e carinho. Foi simplesmente um guarda-redes fantástico, um colega de treino admirável e sobretudo um grande Homem e Profissional", escreveu.