"Que impacto pode ter a derrota? Não jogamos a próxima eliminatória, só isso"

Declarações de Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, após a eliminação da Taça de Portugal. Os leões perderam 2-0 no terreno do Marítimo.

Que impacto pode ter esta derrota? O Sporting subestimou o Marítimo?

"O impacto é a nossa eliminação. Não jogamos a próxima eliminatória, só isso. Em relação à segunda parte, os jogadores que entraram de início são do plantel, têm jogado bem. Precisamos de toda a gente, hoje não foi diferente e não foi diferente a forma como controlámos, dominámos, criámos oportunidades... Fizemos o que é habitual mesmo com as mudanças no onze, com jogadores nossos e é com eles que lutamos sempre."

Sporting tem mais responsabilidade de ganhar o campeonato agora?

"A nossa responsabilidade é igual. É fechar este jogo, analisar e preparar o próximo contra o Rio Ave. O nosso compromisso é preparar todos os jogos como se fosse o mais importante da nossa vida."

Análise ao jogo: "Acho que se viu um Sporting com a mesma imagem, a mesma atitude, a mesma forma de jogar, a mesma qualidade. Contra um adversário que soube como fechar os espaços, mas não foi isso que nos impediu de criar oportunidades. Na segunda parte, há um contra ataque e uma bola parada que decidem o jogo."

Faltou pujança física? "Vi os jogadores com a mesma intensidade. O João Palhinha a recuperar bolas, a ganhar segundas bolas... toda a equipa com muita intensidade. Preparámos a equipa. Agora é recuperar os que jogaram e preparar, de forma concentrada, o jogo contra o Rio Ave."