"Quase meteram nas contas o dinheiro da gasolina para ir buscar o Paulinho"

Rúben Amorim falou esta terça-feira sobre a aposta em jovens. Diomandé será o central mais caro da história do Sporting.

Rúben Amorim fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Braga e foi questionado sobre o mercado de inverno, a poucas horas do fecho. Diomandé, central do Midtjylland que estava emprestado ao Mafra, será reforço, com o treinador do Sporting a recuar no tempo e a lembrar a contratação de Paulinho.

"O Diomandé ainda não foi apresentado. Se não apanharmos miúdos nesta fase, e são miúdos que já valem dinheiro... Acho graça às contas que se fazem dos objetivos, quase meteram nas contas o dinheiro que se gastou na gasolina para ir buscar o Paulinho a Braga. Mas no Porro não se junta isso, não se faz essa conta. Às vezes os objetivos são 30, 60, 90 jogos. Um jogador que chega e faz muitos jogos pelo Sporting, qual é o dinheiro que vai valer? Para nós, o jogador mais caro da história é um dia normal em outros clubes. Quando gastamos um dinheirinho mais alto, dizem que estamos a gastar... É difícil perceber as contas dos clubes. Depende de como querem vender a situação, a verdade é que gastámos menos ao longo do projeto", afirmou.

O central costa-marfinense de 19 anos deverá tornar-se o defesa mais cara da história do clube. "De certeza que somos a equipa que vende mais titulares. Apostamos num miúdo de 19 anos, com margem de progressão muito grande. Temos de pagar. Custam isto mas os ordenados são mais baixos. É tudo uma forma de vender o peixe de cada um, fico estupefacto com as contas. Vamos a miúdos jovens e às vezes pagamos mais por isso, mas a verdade é que vendemos dois laterais quase por 50 milhões cada um", rematou Amorim.