"Quando vejo um jovem que está na Premier League e quer vir para Portugal..."

Mariano Barreto comenta a hipótese de Lamptey reforçar o Sporting.

Mariano Barreto, treinador português que já assumiu as funções de selecionador do Gana, comentou a hipótese de Lamptey, lateral do Brighton, reforçar o Sporting, onde está referenciado para uma eventual saída de Porro para o Tottenham.

"O jogador ganês quer sair do Gana para ir para Inglaterra, esse é o sonho. Quando vejo um jogador, ainda por cima jovem, que está na Premier League e quer vir para Portugal, só posso entender que é para ter espaço, crescer num campeonato competitivo, ainda por cima numa equipa como o Sporting e com um treinador como o Rúben Amorim, para depois regressar", afirmou, em declarações à Rádio Renascença.

"É um jovem jogador, com talento e bom tecnicamente para a posição. Tem formação em Inglaterra e isso é uma mais-valia, porque há jogadores que vêm diretamente do Gana e têm muitas dificuldades de afirmação, porque a cultura tática é limitada", analisou Mariano Barreto.

"Na presente temporada Lamptey soma 20 jogos pelo Brighton, contudo foi titular apenas em cinco ocasiões e procura jogar com outra regularidade. Na época anterior tinha terminado o ano com 18 jogos no onze inicial em 32 partidas. No total, desde que representa este clube soma 71 jogos e dois golos.

Também na órbita leonina está o neerlandês Van Ewijk, do Heerenveen, que face à contratação de Cédric pelo Fulham deixa os leões sem um forte concorrente pela contratação do lateral de 22 anos. Quanto ao francês Boey, do Galatasary, parece ser uma hipótese cada vez mais distante, dada a verba elevada pedida pelos turcos.

O nosso jornal também apurou que outro nome na lista é o de Julián Araújo. Com 21 anos, o lateral do LA Galaxy nasceu nos Estados Unidos e chegou a representar uma vez a seleção deste país, mas, descendente de mexicanos, acabou por trocá-la pelo México. Neste momento soma três internacionalizações pelos aztecas e no ano de 2022 ao serviço do clube da MLS fez 40 partidas.