"Quando usamos o fato-macaco também temos tempo para usar o fato de gala"

Paulinho diz que jogadores do Sporting têm de usar "fato-macaco" todos os jogos.

O avançado do Sporting Paulinho disse, esta segunda-feira, que os jogadores leoninos têm de vestir "o fato-macaco" em todos os jogos, durante uma ação promocional de uma marca de vestuário parceira do clube.

"Vamos ter de usar o fato-macaco muitas vezes e temos visto, nos últimos jogos, que quando o usamos também temos tempo para usar o fato de gala", disse o ponta de lança dos verde e brancos, à margem de uma sessão de autógrafos, na qual esteve presente com Rochinha, em Alcochete.

Paulinho explicava, desta forma, que os leões têm de trabalhar bastante para conseguirem bons resultados e exibições.

"O fato de macaco tem de estar sempre presente, porque temos de trabalhar muito, correr muito e o fato de macaco tem de estar sempre presente em todos os jogos", disse o internacional português, autor de dois golos na presente temporada pelos leões.

Ao lado de Rochinha, o ponta de lança distribuiu autógrafos e sorrisos pelos adeptos sportinguistas que acorrerem àquela loja de uma grande superfície comercial de Alcochete e agradeceu o carinho recebido.

"É bom estarem perto de nós, percebemos o quanto somos acarinhados, o quanto gostam do clube e de nós. É importante para nós sentirmos esse carinho", admitiu o avançado.

Paulinho e Rochinha regressaram no domingo aos treinos, juntamente com todo o plantel leonino, para começar a preparar os encontros da Taça da Liga de futebol, após cinco dias de folga concedidos pelo treinador Ruben Amorim.

Com a I Liga interrompida devido à realização do Campeonato do Mundo do Catar, os leões só voltam a entrar em campo em 30 de novembro, frente ao Farense, na primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga.