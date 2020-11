O então presidente do Sporting acompanhou El Pibe, estrela do Nápoles, das chegadas ao autocarro. Estávamos na época de 1989/90.

Os blocos noticiosos soaram em uníssono: era indescritível aquilo que se viveu no aeroporto de Lisboa, quando o Nápoles, com Diego Armando Maradona à cabeça, surgiu diante das objetivas: vinha para jogar a Taça UEFA 1989/90 e mais do que o aparato em torno do craque...

A lembrança remete-nos para o respeito que o Sporting, adversário dos italianos, teve para com El Pibe, desaparecido esta quarta-feira, ao ponto do então presidente, Sousa Cintra, ter feito guarda de honra desde o terminal ao autocarro - no qual chegaria mesmo a entrar.

Tudo servia para tentar ficar com um pouco de D10S: até notas de mil escudos foram assinadas, com Maradona sentado na cadeira do condutor do veículo que levaria a comitiva até ao hotel. Ao seu lado, um sorridente líder leonino, a acenar, também e ao seu estilo, à multidão. As imagens são da RTP, vieram diretamente do baú; tudo serve, hoje, para recordar esta lenda que partiu aos 60 anos.