Diomande recorda a chegada a Alvalade em janeiro e a passagem pela Dinamarca.

Diomande iniciou a temporada no Mafra, da Liga SABSEG, e rumou ao Sporting no mercado de janeiro, terminando assim a ligação ao Midtjylland, da Dinamarca. O interesse dos leões, garantiu o central de 19 anos ao jornal do clube, foi uma surpresa.

"Melhor momento? Sem dúvida que foi chegar ao Sporting. Foi do género: a sério?! Quando soube do interesse do Sporting perguntei logo se era verdade, porque é uma grande equipa e onde se pode jogar as competições europeias. É um verdadeiro sonho. Estou muito feliz por estar aqui e desejoso por jogar mais vezes para deixar os adeptos felizes", afirmou.

Na memória está o ingresso no Midtjylland, em 2021/22. "No início, na Dinamarca, foi difícil, era muito frio [risos]. No entanto, deram-me uma família de acolhimento e podia estar com eles. Fazíamos as refeições juntos, por exemplo. Era a minha casa e sei que, se amanhã quisesse ir lá, seria muito bem recebido. É a minha família dinamarquesa. Ajudou-me imenso", lembrou.

Com quatro irmãs e um irmão, Diomande recordou também a família que reside na Costa do Marfim. "Os meus pais estão sempre a ligar-me, querem saber como está a correr tudo, o que faço durante o dia. São os meus maiores fãs", apontou.