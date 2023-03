Tanlongo recorda a chegada a Alvalade e reconhece que Ugarte é uma grande ajuda.

Mateo Tanlongo esteve presente no ADN de Leão, podcast do Sporting, e falou sobre o ingresso no clube no mercado de janeiro, depois de dar nas vistas ao serviço do Rosario Central, da Argentina.

"Da Argentina para a Europa é um salto grande, é o sonho de todos. Não falei diretamente com ninguém do Sporting, mas com o Marcos Rojo sim, através de amigos em comum. Também falei com o 'Fito' Rinaudo, joguei com ele [no Rosario] e recomendou-me [o Sporting]", afirmou o jovem médio de 19 anos.

"Quando se falou do Sporting, por altura do Mundial, vi todos os jogos. [A transferência] Não estava ainda confirmada, mais ou menos. Vi também repetidos os jogos contra o Tottenham", disse ainda.

Tanlongo referiu que Ugarte é uma preciosa ajuda. "Falo muito com Ugarte. Quando tenho dúvidas nos jogos, ajuda-me muito. É bom sermos parecidos a jogar e também termos a mesma língua, facilita a minha adaptação", reconheceu.

Ugarte, que também marcou presença, concordou com o companheiro de equipa quanto ao melhor médio-defensivo da atualidade: Busquets. Acabaram por eleger mais um: Ugarte optou por Rodri, Tanlongo elegeu Jorginho. "

"Hoje os médios-defensivos têm de distribuir o jogo, ser bons no passe curto e longo. O futebol começa a ser diferente, agora todos defendem e atacam, antes era mais partido. Se jogas numa equipa que tem bola, há muito passe curto e longo. Mas se for, por exemplo, no Atlético de Madrid, tem de ser mais para marcar [o adversário]", indicou o ex-jogador do Famalicão, que se lembra bem dos momentos que antecederam a mudança para Alvalade.

"Estava a fazer a pré-época com o Famalicão e, quando se começou a falar que podia vir para aqui, vi um jogo do Sporting contra o Lyon. Vi o jogo todo, comecei a investigar. Também falei com o Seba [Coates] antes de um Sporting-Famalicão. Quando cheguei ao estádio vi tantas pessoas à volta, no ano em que o Sporting foi campeão... Estava cheio", lembrou.