"Quando o Sporting me quiser dispensar, não precisa de me pagar mais nada"

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Vizela, marcado para esta sexta-feira (21h15) e referente à 17ª jornada da Liga Bwin

Gestão? "Não vai haver nenhuma poupança. Arthur foi o melhor jogador em campo no jogo com o Marítimo. Temos de ter vitórias consecutivas. Vínhamos de uma boa sequência, tirando a derrota na Madeira. O cansaço vai existir. Todos os jogos são difícieis. Aqueles que parecem não ser os mais difícieis acabam por ser. Temos de ir na máxima força."

Sporting pode rescindir por justa causa se terminar a 15 pontos do líder? "O Sporting, no dia em que me quiser dispensar, não levo mais um euro do que o último dia. Estou a dizer publicamente, mesmo tendo contrato, no dia que o Sporting me quiser dispensar, no dia a seguir, não precisa de me pagar mais nada. Paga-me só até ao último dia. É o medo que tenho de ser despedido e de ficar no desemprego. Também o nível de exigência que quero para mim, porque também tenho a sorte de estar confortável na vida, e porque é a exigência que sempre pus nos meus jogadores. A exigência aqui sempre foi: ou o primeiro [lugar], ou o resto é escasso. Mesmo sabendo a diferença. Vou quando eles quiserem, acho que é a melhor maneira de levar a vida. É assim que eu quero. No Sporting, será assim. Acredito que ficar no quarto lugar no Sporting seja difícil de digerir. Se me quiserem dispensar, não levo mais nenhum euro. Nem é preciso cláusula."

Equipa bipolar: "É a responsabilidade do treinador. Já aconteceu várias vezes. Também tenho a noção do contexto. Jogamos com jogadores muito talentosos, como o Edwards. É muito talentoso, mas, mesmo no Vitória, era intermitente. Vamos buscar os altos e os baixos. A equipa tem de ter capacidade em todos os campos, não só no do Tottenham ou no Dragão."