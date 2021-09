"Qual a mensagem? Pior é passar da Liga dos Campeões para o campeonato"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Sporting-Ajax, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Mudar o chip: "A mensagem deve ser ao contrário, não é preciso uma mensagem especial. A Liga dos Campeões é a maior competição do mundo. pior é passar da Champions e voltar ao Campeonato. Aí sim, temos de passar uma mensagem

Ajax e o feito de 2018/19: "São equipas diferentes. Essa equipa do Ajax jogava um futebol muito bonito, tinha jogadores experientes., não se pode comparar esta equipa ao atual Sporting. Esta equipa do Ajax também tem jogadores experientes, joga bem, com muita qualidade e isso vem do treinador que se manteve estes anos todos e conhece a filosofia do clube. É uma equipa muito perigosa. Tem a bola quase todo o tempo. Temos de tentar ficar com a bola"

Ausência: "O Gonçalo Inácio e o Tiago Tomás são mais duas opções. Quanto ao peso das ausências do Pote e do Coates, ora um foi o melhor jovem e melhor marcador do campeonato, o outro foi o melhor jogador. Não podemos esconder isso, especialmente o peso do Coates, que é um líder dentro e fora do campo, além de ter experiência destes jogos e isso é importante. Muitos dos nossos jogadores não têm essa experiência."