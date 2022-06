PSV negoceia com Sporting para contratar Joelson Fernandes

Como O JOGO noticiou, PSV tem 5 milhões para dar pelo sportinguista cedido ao Basileia.

O PSV vai avançar por Joelson Fernandes. Tal como O JOGO noticiou na terça-feira, os neerlandeses vão conversar com o Sporting para saber as condições pelo extremo de 19 anos, que está cedido ao Basileia até 2023.

O segundo classificado da última Eredivisie terá cinco milhões de euros para investir para já, mas não está descartada a possibilidade de subir um pouco a proposta. A missão é encontrar um jogador para a frente de ataque face à provável saída de Bruma, também um jogador, tal como Joelson, formado em Alcochete. Bruma, escreve o "Voetbalprimeur", terá propostas vindas da Turquia e, com contrato até 2024, será para rentabilizar neste defeso.

A capacidade de investimento do PSV por Joelson Fernandes dependerá também do que o clube perfizer em vendas neste defeso, sendo que um dos grandes destaques da equipa, Gakpo, poderá estar de saída para um colosso europeu e a entrada de uma verba importante poderá facilitar as conversas com o Sporting.

O Basileia tem uma opção de compra de 10 milhões de euros, mas não a deverá exercer. Joelson vê com bons olhos o projeto do PSV.

