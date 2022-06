PSV ataca Joelson com cinco milhões de euros, mas Sporting pede mais

Neerlandeses concorrem pelo extremo que está cedido ao Basileia. Sporting pede mais para já, mas o negócio pode fazer-se. Os leões colocaram uma opção de compra de 10 milhões no lado dos suíços, que sabem ser difícil de acionar. O PSV acompanha o talento da formação há muito e pode subir a parada em 2/3 milhões.

O PSV está na corrida por Joelson Fernandes. Ao que O JOGO apurou, o clube neerlandês, segundo classificado do último campeonato dos Países Baixos, a meros dois pontos do Ajax, iniciou conversações com o Sporting e coloca, para já, cinco milhões de euros na mesa.

O jogador de 19 anos foi cedido ao Basileia por dois anos e na primeira temporada pelos suíços fez 25 encontros e 638 minutos, somando três assistências. Longe de estar feliz com o estatuto na equipa (foi só duas vezes titular no campeonato), o extremo prefere sair da Suíça, mas sabe ser preciso um entendimento com outro clube.

Para já, o Sporting sabe que o Basileia dificilmente vai avançar para a transferência definitiva, já que a cláusula de opção de compra de 10 milhões de euros é considerada elevada para um atleta que é usado na rotação do plantel.

O PSV conhece Joelson há muitos anos, avistando-o, na sua lista de referenciados, como um dos talentos mais emergentes. Outrora considerado um talento que movimentou vários interessados de Inglaterra e da Alemanha, Joelson quer dar a volta por cima e assumir-se numa liga principal, inserindo-se na política do clube neerlandês que tenta encontrar ativos promissores para depois os transferir por valores mais elevados.

A fasquia inicial dos cinco milhões de euros ainda não atinge as pretensões do Sporting, mas o negócio é possível concretizar-se e o PSV tem a informação em mão de que se aumentar a sondagem para 7 ou 8 milhões de euros poderá convencer os leões a libertar o jogador. Ainda assim, caso não se concretize nenhuma aproximação de outro clube pelo jogador, o Sporting priorizará vender o atleta, que termina contrato em 2023, de modo a investir em alvos para o ataque.

Joelson não conta para Rúben Amorim, pois não convenceu o técnico quando este lhe deu minutos nas últimas quatro jornadas do campeonato de 2019/20.