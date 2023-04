PSP informa: trânsito vai estar condicionado antes do Sporting-Juventus

Em comunicado esta quarta-feira divulgado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que o jogo, marcado para as 20:00, foi considerado evento "de risco elevado", com previsão de lotação esgotada, cerca de 45 mil pessoas

O trânsito junto ao estádio José de Alvalade, em Lisboa, vai estar condicionado na quinta-feira entre as 17:00 e as 18:30 devido ao jogo Sporting - Juventus, da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

Em comunicado esta quarta-feira divulgado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que o jogo, marcado para as 20:00, foi considerado evento "de risco elevado", com previsão de lotação esgotada, cerca de 45 mil pessoas.

Segundo a nota, a hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 18:00, mas a ação da PSP irá começar durante a manhã, com fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel.

De acordo com a PSP, o transito irá ficar condicionado entre as 17:00 e as 17:30, na Avenida Maria Helena Vieira da Silva e Avenida Rainha Dona Amélia, e entre as 17:30 e as 18:30 na rua Alfredo Trindade e na Rua Professor Fernando da Fonseca (junto ao estádio).

Sem revelar o número de efetivos que irão estar envolvidos, o Comando Metropolitano refere que irá destacar para o evento um dispositivo policial "entendido como adequado às circunstâncias", onde se incluem diversas valências da PSP, nomeadamente divisão da área, divisão de trânsito, unidade metropolitana de informações desportivas, equipas de intervenção rápida e o reforço da unidade especial de polícia.

Na nota, a PSP aconselha os adeptos a deslocarem-se para o estádio José Alvalade em transportes públicos e a chegarem com antecedência, "dada a elevada afluência ao estádio e a necessidade de realização dos necessários procedimentos de segurança".

A PSP apela ainda aos adeptos para que "adotem comportamentos de "fair play" desportivo, que evitem ações que ponham em causa a segurança de terceiros bem como a perturbação da ordem e tranquilidade públicas e que respeitam as instruções dos polícias ali em serviço".

O Sporting recebe os italianos da Juventus pelas 20:00 de quinta-feira, em partida da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, com arbitragem do francês François Letexier.

Na primeira mão disputada em Alvalade, os italianos venceram 1-0.