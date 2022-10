PSP explica intervenção no Sporting-Casa Pia: "Uso da força necessária à situação"

O comunicado faz ainda alusão uma das tarjas exibidas que, segundo a PSP, tinha "teor ofensivo para as forças policiais"

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública explicou este domingo, com recurso a um comunicado, a operação de segurança que teve lugar, no sábado, na primeira parte do Sporting-Casa Pia, no Estádio José Alvalade.

Recorde-se que na zona do topo sul do estádio ocorreram confrontos entre adeptos e a polícia, isto depois da deflagração de artefactos pirotécnicos ao minuto 16 da partida da 10ª jornada da Liga Bwin.

"De modo a preservar a integridade física de todos os espetadores, em risco com o lançamento os foguetes, foram acionadas para a bancada equipas de polícias, visando cessar tais comportamentos bem como retirar as tarjas e intercetar os infratores", refere o comunicado do Comando Metropolitano da PSP, adiantando que num segundo momento, quando "a normalidade havia sido reposta" os adeptos do Sporting presentes no local arremessaram cadeiras na direção dos polícias. Foi aí que, defende a PSP, houve a necessidade de uma intervenção mais musculada "com o uso da força necessária à situação em concreto".

O comunicado faz ainda alusão uma das tarjas exibidas que, segundo a PSP, tinha "teor ofensivo para as forças policiais".