PSG terá ameaçado com participação à UEFA sobre negócio de Ugarte para o Chelsea

PSG terá ameaçado com uma participação à UEFA sobre o negócio que quase levou Ugarte a trocar o Sporting pela Chelsea.

O PSG terá ameaçado que com uma participação à UEFA sobre o negócio que quase levou Ugarte a trocar o Sporting pela Chelsea. A revelação é feita esta segunda-feira pela publicação The Athletic - conteúdo pago -, apontando ainda para o facto do clube francês ter equacionado mesmo escrever uma carta ao Sporting. Em causa, a alegada participação do Chelsea na SAD leonina como forma de ajudar ao pagamento da transferência do uruguaio.

Tudo começou quando o jornal francês L'Equipe noticiou que para ter Ugarte, estava até a ser discutida a possibilidade do Chelsea, não só adquirir o médio, mas também de ter uma participação minoritária na SAD do Sporting.

Perante a notícia, replicada por outros meios de comunicação, o PSG terá mesmo redigido uma carta que pretendia enviar ao Sporting. Na carta, o clube expressava a preocupação com a possibilidade de "transferência depender de uma participação minoritária do Chelsea na SAD Sporting", refere a mesma publicação. O PSG estaria convencido que o Sporting estava a tentar convencer Ugarte a escolher o Chelsea.

Na mesma carta, refere o The Athletic, o PSG mencionava preocupações com o facto dos regulamentos da UEFA afirmarem que os clubes não podem possuir ações ou ter controlo da gestão de outro clube que participem numa das três competições organizadas pela UEFA: Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League.

É certo que o Chelsea não participará nas provas europeias da próxima época, ao contrário do Sporting. Mas, o mais provável que ambos os clubes estejam ao mesmo tempo nas provas da UEFA num futuro próximo.