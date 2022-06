PSG pode promover revolução no meio-campo e Palhinha está no radar

Clube francês volta a colocar o médio na lista de alvos para o defeso e interesse espicaça concorrentes ingleses. Entrada de Luís Campos para conselheiro desportivo será uma mais-valia para o negócio fazer-se. Wolverhampton está na corrida, mas tem de subir a parada para competir com o estofo financeiro do PSG.

João Palhinha está no radar do PSG, um interesse que poderá influenciar decisivamente o futuro do médio do Sporting e acelerar a saída do jogador de Alvalade. Durante o final da tarde de sábado, o "Goal" e o "Foot-Sur7" adiantavam que o campeão francês vê com agrado o perfil de João Palhinha para o meio-campo, dando sequência às notícias do "Tuttomercato" e do "Le Parisien" que noticiam uma verdadeira revolução no meio-campo em Paris.

Palhinha tem estado sempre na mira dos franceses e, em novembro, O JOGO noticiou como o camisola 6 entrava na equação dos parisienses, numa altura em que o atleta deslumbrava exibicionalmente já depois de ter sido campeão pelo Sporting, um objetivo que delineara na carreira.

Na altura, o Sporting estava pouco disponível para negociar, porém agora o cenário é diferente, pois acredita que Palhinha pode ser o grande encaixe de verão, já depois de Nuno Mendes ter sido comprado pelo PSG, e que Ugarte assegura a posição. O renovar do interesse por Palhinha está diretamente ligado à chegada de Luís Campos para conselheiro desportivo, o que poderá facilitar o negócio, já que o português conhece bem as características do médio e quer um PSG mais batalhador, acreditando que o "6" do Sporting transporta isso para campo.

O projeto agrada a João Palhinha e também pela capacidade financeira do PSG, os interessados em Inglaterra sabem que têm de se apressar. Como O JOGO deu conta, o Wolverhampton é quem mais perto está de contratar o jogador de 26 anos, acenando com uma proposta de 24 M€, mas sabe que terá de subir a parada nos próximos dias, pelo menos até aos 30 milhões, para convencer o Sporting a libertá-lo.

A força financeira do PSG exige que o clube de Bruno Lage melhore a negociação para fechar a transferência. Everton, Tottenham, At. Madrid, Leverkusen são concorrentes, que não avançaram com propostas até aqui.

Danilo corre o risco de ser vendido

Há uma enorme indefinição quanto ao futuro do PSG, a começar pelo treinador e, consequentemente, no que toca ao plantel. Em França, escreve-se que a maioria dos centrocampistas poderá sair do clube. Paredes, Gueye, Herrera e o português Danilo Pereira estarão numa lista de jogadores negociáveis e que o PSG poderá abdicar consoante propostas aliciantes que possam aparecer. O ex-FC Porto tem a versatilidade do seu lado, já que alinha muitas vezes como defesa central. O jogador de 30 anos fez 22 jogos como titular na Ligue 1 em 2021/22.