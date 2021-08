PSG oficializa Nuno Mendes como reforço: recorde o acordo feito com o Sporting

Clube parisiense confirmou a contratação do jovem lateral que brilhava com a camisola do Sporting.

O PSG oficializou na noite desta terça-feira, último dia de mercado, a contratação de Nuno Mendes. No site oficial, o clube francês confirma trata-se de um empréstimo até 30 de junho de 2022, com uma opção de compra.

Como o jogo deu conta, o PSG paga uma taxa de sete milhões de euros pelo empréstimo, tendo de desembolsar mais 40 para adquirir o jogador no final da temporada.

Nuno Mendes, 19 anos, estará assim no mesmo balneário que Messi, Neymar e Mbappé em Paris, culminando desta forma uma ascensão vertiginosa com a camisola do Sporting. A estreia ocorreu na temporada 2019/20, campanha ao longo da qual fez nove partidas pela formação principal. Seguiram-se 35 em 2020/21, com um golo apontado, e três na época em curso.

O PSG destacou ainda, no seu comunicado, que Nuno Mendes é internacional por Portugal desde 24 de março, quando se estreou pela mão de Fernando Santos frente ao Azerbaijão e que marcou presença no Euro'2020.