PSG com 60 milhões para levar Ugarte. Chelsea é o próximo a avançar

Médio do Sporting muito desejado na Europa

Manuel Ugarte deverá mesmo ser a "Liga dos Campeões" do Sporting, que detém 70 por cento do passe do jogador, pelos quais pagou 10,5 milhões de euros. Dificilmente o médio continuará no emblema leonino depois do mercado de transferências de verão.

Desde já, o PSG avançou com uma proposta pelo internacional uruguaio no valor de 60 milhões de euros, apresentada por Jorge Mendes e que deu entrada nos escritórios da SAD leonina na segunda-feira.

Além do clube francês, também o Chelsea está prestes a avançar com o mesmo valor para obter os serviços do jogador, a ser pago em várias prestações. Tal proposta deverá estar prestes a chegar ao clube verde e branco.

Recorde-se que, nos últimos dias, Ugarte foi associado a outros clubes ingleses, como por exemplo o Liverpool e o Tottenham.