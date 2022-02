Presidente do Sporting alerta os associados para os perigos que se avizinham, relembrando a recuperação feita no mandato iniciado em 2018. Líder do Conselho Diretivo enumera os títulos conseguidos no futebol e nas modalidades durante o seu reinado, que só foi possível graças à "credibilidade" que foi recuperada. Pede estabilidade.

Todos os candidatos às eleições do Sporting, de 5 de março, apresentaram a missão aos sócios no Jornal Sporting. Frederico Varandas, que lidera o clube desde 2018, recandidata-se e alerta os adeptos para uma possível mudança na Direção.

"Os próximos quatro anos serão críticos para o Sporting conseguir dois objetivos fundamentais para o seu desenvolvimento: consolidação do modelo atualmente em prática, assegurando a edificação das bases para o futuro, e preparar a entrada do clube na nova era em que o mundo vive. Além da continuação e consolidação do trabalho em curso, queremos um Sporting ator principal, a liderar, perante desafios enormes", expõe, sem precisar questões financeiras, detalhando, sim, o que considera ter sido a obra feita nos últimos quatro anos.

"É com um enorme orgulho que o mandato que agora cessa ficará na história do clube como aquele que trouxe um dos expoentes máximos de sentido de identidade e pertença dos sócios do Sporting com o seu ADN", escreve o presidente, valorizando o "desenvolvimento sustentável e sustentado no tempo" que permitiu recuperar a "credibilidade" e ganhar "seis títulos no futebol, mais do que a soma das conquistas dos rivais juntos no mesmo período".

"Voltámos também ao palco dos melhores 16 clubes da Europa, marcando presença pela segunda vez na nossa história nos oitavos de final da Liga dos Campeões", acrescenta, vincando o desempenho conseguido também noutros desportos: "Nas modalidades conseguimos vários títulos nacionais, 12 europeus e um mundial, que representam 31% de todos os títulos internacionais do clube nos seus 115 anos de história. As bases estão lançadas, mas é crítico continuar neste caminho".

Na candidatura de 2018, Varandas valorizou o objetivo de "unir" o clube, fechando a comunicação aos adeptos com essa mesma intenção: "Candidatamo-nos à renovação da presidência do Sporting com este duplo alcance - continuar e inovar - e um único sentido. O Sporting está acima de tudo. O respeito pelos princípios e valores na base de tudo. Um Sporting dos sócios, com os sócios, para os sócios".