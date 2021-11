"Provavelmente o Sporting ainda está a perguntar como marcou o primeiro golo"

Declarações de Michael Zorc, diretor desportivo do Borussia, aos jornalistas, no aeroporto de Lisboa, antes da partida do clube alemão para Dortmund. De recordar que o Sporting venceu a formação comandada por Marco Rose por 3-1, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Champions, apurando-se para os "oitavos" da prova.

Eliminação: "É um momento amargo, isso tem de ser dito de forma clara. Falhámos na Liga dos Campeões. Especialmente depois de termos ganho os dois primeiros jogos, é simplesmente fraco e, neste momento, dói."

Análise ao jogo com o Sporting: "De facto, tivemos mais posse de bola durante todo o jogo. O Sporting provavelmente ainda está a perguntar como marcou o primeiro golo. Mas nós ajudámos. Defendemos muito mal e cometemos demasiados erros individuais, o que nos coloca aflitos atrás uma e outra vez. Depois faltaram-nos os argumentos para dar a volta no final."

Sporting consciente dos recursos: "Há semanas que estou ciente de que não estamos a jogar futebol de primeira classe. No entanto, tínhamos obrigação de passar este grupo. Não conseguimos isso e foi por isso que falhámos. Claro que Erling Haaland só jogou um jogo da Liga dos Campeões, se formos a analisar. Mas, ainda assim, todos os outros que estiveram lá ontem também deveriam ganhar ao Sporting. Não conseguimos [ganhar] porque o Sporting estava consciente dos seus recursos, utilizou-os e cometeu menos erros."