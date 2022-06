Uma oferta recusada pelo Sporting: Jovane não sai por 2,5 milhões

Besiktas não desistiu do jogador e prepara, sabe O JOGO, nova investida. Lázio, ao qual esteve cedido, e Marselha, estão também atentos pelo futebolista de 24 anos.

O Besiktas apresentou ao Sporting uma proposta de 2,5 milhões de euros para a aquisição de 50 por cento do passe de Jovane, segundo apurou O JOGO, mas viu os intentos recusados pelo clube dirigido por Frederico Varandas. Isto porque os leões, ainda que fazendo uma avaliação semelhante do jogador, pretendem vender a totalidade dos direitos económicos do atleta, exigindo para isso 5 M€.

A primeira tentativa do conjunto de Istambul não teve sucesso, mas o nosso jornal sabe que o Besiktas não vai desistir à primeira. Assim, os responsáveis da formação turco preparam agora uma nova investida, aumentando a parada de forma a tentar convencer o Sporting. A ideia passa por aumentar os valores e eventualmente também a percentagem do passe a adquirir.

De olho no mercado luso - onde já assegurou a contratação de Gedson, por quem pagaram 6 M€ ao Benfica, clube com o qual também negoceia Seferovic -, o Besiktas aponta à transferência de Jovane, que na segunda metade da época esteve cedido à Lázio, clube pelo qual disputou apenas quatro partidas, tendo marcado um golo.

Apesar da escassa utilização, o clube italiano está interessado na continuidade do jogador, de 24 anos, nos seus quadros, sendo que também o Marselha está à espreita pelo atleta.