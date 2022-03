Prometido um defeso animado: Sporting deve reforçar-se da baliza até ao ataque

O guardião João Virgínia e o central Feddal não têm lugar seguro no plantel da próxima época. Os médios Palhinha e Matheus Nunes devem ser transferidos e o empréstimo do extremo Sarabia vai terminar.

A época ainda está a pouco mais de dois meses de terminar, mas o Sporting, não obstante o reajuste no plantel em janeiro - chegaram Edwards e Slimani; partiram Jovane (Lázio) e Tiago Tomás (Estugarda) -, está já a planear a próxima época e o defeso promete ser animado para os lados de Alvalade, porque podem haver mexidas da baliza até ao ataque.

Começando pelos guarda-redes, João Virgínia, suplente do indiscutível Adán, está no clube por empréstimo do Everton e só disputou sete jogos até ao momento. Há uma cláusula de compra de 3,5 M€ pelo passe do internacional sub-21, valor que o Sporting não considera pagar para ficar com o jogador a título definitivo. Contudo, não exclui a possibilidade de garantir Virgínia, porque o atleta agrada, desde que o Everton aceite negociar um valor inferior. Se tal não suceder, outro guardião irá entrar.