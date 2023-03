Promessa de injeção de dinheiro acelera plano Ugarte em Inglaterra

Ugarte é um habitual titular no Sporting

Leeds pondera avançar com uma proposta pelo médio, tentando antecipar ataques de outros interessados.

O Leeds está disposto a avançar pela contratação de Ugarte. O "Footballfancast" e o "The Athletic" avançaram que o emblema da Premier League tem o uruguaio na lista de alvos e que pondera, neste momento, atacar a contratação do centrocampista, de modo a ultrapassar a concorrência na Premier League.

O clube terá prometida uma injeção de dinheiro a breve prazo e, tal situação, permitiria aos de Yorkshire investir no próximo mercado. A vontade de apressar o dossiê visa ganhar a outros interessados, mas também evitar que o jogador possa aumentar a cláusula de rescisão, que agora está cifrada nos 60 milhões de euros.

A onda de lesões no meio-campo levou o treinador Javi Gracia, espanhol e apreciador de Ugarte, a identificá-lo como alvo, sendo uma alternativa a McKennie, cedido pela Juventus, mas que não está a convencer totalmente. O clube está no 14.º lugar da Premier League e uma transferência só será desbloqueada a partir do momento em que a permanência esteja encaminhada.

Recorde-se que O JOGO noticiou que os de Elland Road enviaram emissários a Londres, para assistir ao Arsenal-Sporting. Mas tal procedimento foi seguido por Aston Villa, atento a Pote, Newcastle, de olho em Inácio, Wolverhampton e Tottenham.