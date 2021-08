Projeto de formação do Sporting nomeado para Prémios da Associação de Clubes Europeus

vencedores serão anunciados durante a 26.ª Assembleia Geral da Associação de Clubes Europeus, nos dias 6 e 7 de setembro, em Genebra, na Suíça.

O Sporting está entre os nomeados nos Prémios da Associação de Clubes Europeus (ECA) de 2021, na categoria de futebol de formação, "graças ao seu projecto que assenta no Modelo Centrado no Jogador (MCJ)", escreve o clube no site oficial.

Segundo a Associação de Clubes Europeus, os prémios procuram "promover e recompensar os grandes feitos dos clubes membros da ECA que podem servir como inspiração para a comunidade do futebol".

Os prémios, iniciados em 2010 e interrompidos em 2018, regressam este ano e os vencedores serão anunciados durante a 26.ª Assembleia Geral da ECA, nos dias 6 e 7 de setembro, em Genebra, na Suíça.

"O Modelo Centrado no Jogador idealizado pelo Sporting foca-se no desenvolvimento do jogador a 360º através da introdução de uma abordagem multidisciplinar, integrando áreas como a técnica, a tática, a científica e a tecnológica, entre outras, como um todo. Entre os objetivos do projeto Leonino nomeado estão a identificação de jogadores com o perfil Sporting CP, a criação de planos de desenvolvimento individual que incluam as várias vertentes integradas e ainda a criação de um programa pedagógico e educacional que incentive a carreira dual, isto é, a que os jovens atletas conjuguem a evolução desportiva com o progresso nas suas habilitações académicas", descreve o Sporting.