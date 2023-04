Enes Sali não está na lista de aquisições da SAD leonina.

Enes Sali, extremo esquerdo de 17 anos, foi colocado na rota do Sporting pelo jornal Prosport. No entanto, o jogador romenos não entra nas cogitações do emblema leonino, que tem outras prioridades para reforçar o plantel do próximo ano.

Segundo a mesma fonte, o Sporting colocou em cima da mesa um milhão de euros para tentar contratar o extremo. Refira-se que Enes Sali é considerado um prodígio na Roménia.