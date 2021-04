Processo Cashball foi arquivado e André Geraldes ilibado

Antigo dirigente do Sporting, atualmente no Estrela da Amadora, foi absolvido do processo.

O processo Cashball foi arquivado pelo Ministério Público e André Geraldes, antigo diretor-geral do Sporting, foi absolvido no mesmo, de acordo com o despacho publicado a que O JOGO teve acesso.

O agora presidente da SAD do Estrela da Amadora era suspeito de corrupção desportiva, sendo agora ilibado, com o arquivamento do processo.

O Sporting, como já se sabia desde novembro, altura em que foi concluída a investigação, não foi pronunciado.

O processo Cashball iniciou-se em 2018 com a detenção de quatro indivíduos, entre os quais André Geraldes. Os outros foram o funcionário do Sporting Gonçalo Rodrigues, os intermediários João Gonçalves e Paulo Silva, este denunciante. Em 2018, Paulo Silva revelou ao Ministério Público que tinha sido mandatado para corromper árbitros de andebol e futebolistas com o objetivo de beneficiar o Sporting. Geraldes foi acusado de ser o "estratega" do esquema de corrupção e viciação de resultados. Em declaração na sua conta de Facebook, na altura, disse que estava disponível para cooperar, que estava de consciência tranquila, que se tratava de uma calúnia e que nada o desviaria do seu rumo.