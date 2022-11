Primeiro abanão a Trincão: Amorim espicaça o extremo para que o rendimento melhore

Extremo foi para o banco dois jogos seguidos. Amorim inverte estratégia. Antes de ser contratado, jogador teve garantias do treinador. Depois de lhe ter dado confiança, Amorim espicaça-o para melhorar e voltar ao onze. É o menos influente do ataque mais utilizado.

Francisco Trincão foi ao banco pelo segundo jogo consecutivo, um cenário inédito até aqui no Sporting. Suplente utilizado, o extremo entrou já com o 3-0 estabelecido frente ao V. Guimarães, mas não foi influente.

Esta é uma inversão da estratégia levada a cabo por Rúben Amorim com o jogador. Como ficou conversado antes de se firmar a mudança do Barcelona para Lisboa, a intenção do atleta era voltar a ter preponderância e o treinador deu-lhe sempre confiança e a titularidade nos primeiros 11 jogos da temporada. Trincão ganhou ritmo competitivo, mostrou ser capaz de completar jogos a bom nível físico, mas tem falhado nas tomadas de decisão. Esta evolução no capítulo do passe está a ter avanços e recuos e o atacante tem acumulado perdas de bola, denotando alguma ansiedade.