"Pressão? Nenhuma equipa do Sporting vai jogar melhor sem adeptos"

Em declarações aos jornalistas, João Mário deixa uma garantia sobre a pressão sentida pelo Sporting.

De regresso a Alvalade por empréstimo do Inter de Milão, João Mário falou esta quinta-feira aos jornalistas, antes do treino matinal do Sporting.

O internacional português refletiu sobre a juventude da nova versão leonina e falou num "grupo espetacular" e destacou a responsabilidade que sente no balneário:

"É um facto que o sucesso é trabalho e ambição, claro, é sentido de responsabilidade, mas, acima de tudo, jogarmos num grande clube tem de ser um estímulo por si só, tem de ser uma grande responsabilidade e nisso o grupo é espetacular", assinalou ou médio, de 27 anos.

A ausência do público dos estádios foi outro tema abordado por João Mário, que, garante, nunca será um fator positivo para o Sporting:

"Acho que todos sempre se habituaram a ver futebol com público. Não quero acreditar que algum jogador jovem do Sporting prefira jogar sem os adeptos. Muita gente fala disso, eu não acredito. Nenhuma equipa do Sporting vai jogar melhor sem adeptos do que com adeptos", asseverou.