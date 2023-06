Pressão interna pode favorecer saída de Gyokeres

Mark Robins, treinador do Coventry, tem urgência em definir o plantel. Avançado termina contrato no final da próxima temporada, tem vários clubes interessados mas já manifestou a sua preferência e os leões estão no topo da lista do sueco.

Em entrevista à BBC esta semana, Doug King, proprietário do Coventry, endureceu o discurso, alertando os interessados que Gyokeres não está em saldos, mesmo tratando-se de um jogador em final de contrato. O responsável máximo do clube colocou a fasquia bem alta, ameaçando manter o avançado no clube até 2024, altura em que termina o contrato. As declarações de Doug King não terão tido o impacto desejado. De acordo com a imprensa local, do clube tem consciência de que irá mesmo perder o jogador e tem sido pressionado por alguns sectores do mesmo para fechar este processo, pois o Coventry também pretende iniciar a preparação da nova temporada sabendo exatamente com que plantel pode contar e que reforços irão entrar.

Este aspeto pode ajudar o Sporting, pois trata-se de pressão interna, muito difícil de contrariar. Os objetivos do clube estão bem definidos, subida à Premier League, e Mark Robins, treinador, quer saber já com quem pode contar e que argumentos financeiros terá à disposição para contratar novos jogadores. Os próximos dias podem ser importantes para uma decisão, sabendo-se que o jogador já escolheu de que lado quer estar em 2023/24.