Preso por salário e opção: negócio à vista entre Sporting e Manchester City

O Sporting joga na antecipação rumo a 2020/21 e, depois de Feddal, tem mais uma peça para a armada defensiva praticamente fechada: Pedro Porro. À opção sobre o espanhol falta ainda fixar as parcelas do salário.



Sporting e Manchester City fecham, por estas horas, o empréstimo de Pedro Porro, lateral-direito de 20 anos.

Na sequência de uma parceria estabelecida aquando da transferência de Félix Correia, extremo formado na Academia leonina, para o emblema inglês (hoje está nos quadros da Juventus), apurou o nosso jornal que para um entendimento total faltam acertar pormenores como o parcelamento do salário do defesa, mas também uma eventual opção de compra caso a SAD queira garantir o concurso do atleta.

Depois de um estudo exaustivo do mercado e de perceber que algumas das suas prioridades esbarrariam, à partida, no avultado preço pedido pelas administrações detentoras dos seus direitos económicos, como é o caso de Ricardo Esgaio (ver peça ao lado), a estrutura do futebol verde e branco partiu para outras hipóteses, sempre com a chancela do técnico Rúben Amorim, a quem agrada o pendor ofensivo que Porro demonstra e que se adequa no seu sistema (3x4x3).

Neste sentido, e tal como já aconteceu esta temporada, mas entre Valladolid e City, o Sporting tenta dividir a verba anual a gastar nos ordenados do internacional sub-21 por Espanha, que está interessado em prosseguir a carreira em Portugal, de leão ao peito.

No que à opção pós-empréstimo diz respeito, a administração do Sporting pretende salvaguardas os seus interesses, assegurando, desde logo a possibilidade de ficar em definitivo com Porro, que tem ligação aos citizens até 2024.

Bétis foi rival

Apurou o nosso jornal que depois de várias sondagens, foram Sporting e Bétis quem ficou no lote dos clubes com propostas concretas. Após analisar ambos os projetos, Porro escolheu o verde "leão". O Sporting está em vias de garantir novo reforço.