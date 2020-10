Sócio queixa-se disciplinarmente do presidente da Mesa do Sporting

Sócio explica ainda, em comunicado, que Rogério Alves devia estar suspenso preventivamente

Um sócio do Sporting apresentou uma participação ao Conselho Fiscal e Disciplinar contra o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, Rogério Alves, e restantes membros do órgão, revela em comunicado enviado à imprensa.

Assinada por Renato Lopes (número 48910-0), mas em nome de um número indeterminado de sócios, a nota alude ao "cumprimento do disposto no Art. 20 do Regulamento Disciplinar" e considera que "devem ser os participados suspensos preventivamente (...) do exercício das funções sociais e impedida a sua presença nas instalações do clube", conforme o mesmo articulado.

Por essa razão, tendo em conta que a participação terá sido rececionada a 29 de setembro, "o conjunto de sócios faz novamente o apelo para que os diferentes Órgãos Sociais do Sporting Clube de Portugal, cumpram os Estatutos e demais regulamentos em vigor no clube".

Traduzindo, neste comunicado, o sócio Renato Lopes considera que, por a participação já ter dado entrada nos serviços do Conselho Fiscal e Disciplinar leonino, dever-se-ia ter suspenso preventivamente os dirigentes visados.

E concluiu, na nota enviada quarta-feira aos órgãos de comunicação social: "Foi com estupefação que, no dia de hoje, tomamos conhecimento por via da imprensa nacional, de que o Sr. [Rogério] Alves, da Mesa, não só não está suspenso, como marca reuniões com sócios, não se sabe bem a que título e em representação de quem".